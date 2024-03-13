Чек-ап для женщин: какие анализы нужно сдавать обязательно и в каком возрасте

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Обязательные медицинские проверки для женщин: какие тесты нужно проходить и когда

1:19
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Врачи настаивают на том, что наилучший способ предотвратить заболевания 21 века — своевременное и регулярное прохождение необходимых медицинских обследований. Ольга Белоконь, практикующий акушер-гинеколог и автор книги "Я женщина. Всё о женском здоровье, контрацепции, гормонах и многом другом", делится рекомендациями по возрастным группам.

Обязательные медицинские проверки для женщин: какие тесты нужно проходить и когда
Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Для лиц в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуется регулярно посещать врача даже при отсутствии жалоб, чтобы выявить потенциальные проблемы заранее. Скрининг на артериальную гипертензию и гиперхолестеринемию рекомендуется проводить периодически, а также обратить внимание на скрининг сахарного диабета при определенных факторах риска. Регулярные посещения стоматолога, вакцинации и скрининг на раковые заболевания также важны в этой возрастной группе.

Для лиц в возрасте 40 лет и старше рекомендуется продолжать следить за своим здоровьем, включая скрининг на рак молочных желез, рак яичников и другие заболевания, а также флюорографию или рентген грудной клетки.

Поддерживайте свое здоровье, следуя рекомендациям специалистов и проходя регулярные обследования, чтобы предотвратить развитие заболеваний и сохранить качество жизни на долгие годы.


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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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