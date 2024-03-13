Что следует учесть перед тем, как принять решение о своей первой татуировке?

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Что нужно знать перед тем, как сделать свою первую татуировку

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Саша Масюк, опытный тату-мастер и основательница студии Sashatattooing, развенчивает распространённые мифы и предостерегает от ошибок при выборе и уходе за татуировкой.

Что нужно знать перед тем, как сделать свою первую татуировку
Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo is licensed under public domain

Мифы и реальность:

  • Татуировку можно делать в любое время, однако важно соблюдать рекомендации по уходу.
  • Проблемы с кожей после татуировки могут возникнуть, но качество работы мастера ключево для минимизации рисков.
  • День цикла может влиять на болевой порог во время процесса татуировки.
  • Родинки на коже могут быть забиты, но решение зависит от мастера и их размера и цвета.
  • Уход за татуировкой включает мытьё, соблюдение гигиены и использование заживляющего крема.

Процесс заживления:

  • Заживление занимает около месяца, с особенным вниманием в течение первых 10 дней.
  • Необходимо временно отказаться от некоторых процедур и мест с влажной средой.

Уход за тату в долгосрочной перспективе:

  • Защита от солнца важна в начальный период, но с течением времени тату становится менее восприимчивой к солнечным лучам.
  • Татуировки на местах с постоянным трением кожи или обновлением кожного покрова могут выцветать быстрее.

Советы:

  • Тщательно обдумывайте выбор татуировки и мастера, чтобы избежать потенциальных сожалений в будущем.

 

Что нужно знать перед тем как сделать татуировку
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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