Что следует учесть перед тем, как принять решение о своей первой татуировке?

Что нужно знать перед тем, как сделать свою первую татуировку

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Саша Масюк, опытный тату-мастер и основательница студии Sashatattooing, развенчивает распространённые мифы и предостерегает от ошибок при выборе и уходе за татуировкой.

Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo is licensed under public domain

Мифы и реальность:

Татуировку можно делать в любое время, однако важно соблюдать рекомендации по уходу.

Проблемы с кожей после татуировки могут возникнуть, но качество работы мастера ключево для минимизации рисков.

День цикла может влиять на болевой порог во время процесса татуировки.

Родинки на коже могут быть забиты, но решение зависит от мастера и их размера и цвета.

Уход за татуировкой включает мытьё, соблюдение гигиены и использование заживляющего крема.

Процесс заживления:

Заживление занимает около месяца, с особенным вниманием в течение первых 10 дней.

Необходимо временно отказаться от некоторых процедур и мест с влажной средой.

Уход за тату в долгосрочной перспективе:

Защита от солнца важна в начальный период, но с течением времени тату становится менее восприимчивой к солнечным лучам.

Татуировки на местах с постоянным трением кожи или обновлением кожного покрова могут выцветать быстрее.

Советы:

Тщательно обдумывайте выбор татуировки и мастера, чтобы избежать потенциальных сожалений в будущем.

Что нужно знать перед тем как сделать татуировку