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Секретный ингредиент красоты на вашей кухне: увлажняющие маски для волос с майонезом

Майонезные маски для волос: тайное оружие для красоты вашей шевелюры

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Майонез может стать тайным оружием для поддержания красоты вашей шевелюре. Создание маски для волос из майонеза не только доступно каждому, но и обещает придать вашим локонам живой блеск и здоровый вид. Портал homemadeforelle.com делится несколькими рецептами масок, а также рассказывает какие преимущества этот продукт подарит вашим волосам.

Майонезные маски для волос: тайное оружие для красоты вашей шевелюры
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Полезные свойства майонеза

Благодаря лимонному соку и уксусу, входящим в его состав, маска на основе майонеза помогает волосам сохранить естественную влагу и предотвратить сухость.

Яичные желтки, которые также присутствуют в майонезе, способствуют активному росту волос, делая их более здоровыми и крепкими.

Кроме того, маска с майонезом отлично справляется с проблемой вьющихся волос. Благодаря питательным компонентам и увлажняющим свойствам, она помогает укротить непослушные локоны и придать им гладкость и блеск.

Рецепты

Первый рецепт — маска с клубничным майонезом. Просто смешайте кусочки клубники с майонезом в блендере и нанесите получившуюся массу на волосы. Оставьте её на 15-20 минут, а затем помойте голову, как обычно.  Этот рецепт поможет увлажнить и смягчить волосы, придав им невероятный аромат свежих ягод.

Второй рецепт — маска с авокадо и майонезом. Смешайте майонез с мякотью авокадо и нанесите смесь на волосы, чтобы обеспечить им дополнительное питание и увлажнение.  Оставьте её на 20 минут, а затем помойте голову, как обычно.  Результатом будет здоровые и блестящие локоны, которые будут радовать вас каждый день.

Попробуйте эти простые рецепты, и вы оцените их положительное воздействие на вашу прическу!

САМАЯ КРУТАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС. КРУТОЙ МАЙОНЕЗ / OS
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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