Роскошная ванна с лепестками роз и английской солью: рецепт для полного расслабления

Отдых души и тела: рецепт домашней соли для ванны с лепестками роз

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В век стрессов и суеты важно находить время для заботы о себе и своем благополучии. Одним из приятных способов расслабиться и побаловать себя является принятие ванны с использованием домашней соли с лепестками роз. Давайте погрузимся в мир ароматерапии и ухода за собой, следуя простым шагам приготовления этого уникального средства от beautyglimpse.com.

Фото: krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license

Необходимые ингредиенты и их полезные свойства:

1 Стакан сушеных лепестков роз: они добавляют ванне приятный аромат и могут создать расслабляющую атмосферу.

они добавляют ванне приятный аромат и могут создать расслабляющую атмосферу. Розовая вода или эфирное масло розы: этот ингредиент усилит аромат лепестков роз, сделав ванну еще более приятной и расслабляющей.

этот ингредиент усилит аромат лепестков роз, сделав ванну еще более приятной и расслабляющей. 1 стакан английской соли: она обладает свойствами, способствующими расслаблению мышц и снятию стресса.

она обладает свойствами, способствующими расслаблению мышц и снятию стресса. ¼ стакана пищевой соды: она помогает смягчить кожу и улучшить ее состояние.

она помогает смягчить кожу и улучшить ее состояние. 2/3 стакана сухого молока: этот ингредиент прекрасно увлажняет и питает кожу, делая ее мягкой и бархатистой.

этот ингредиент прекрасно увлажняет и питает кожу, делая ее мягкой и бархатистой. Стеклянный контейнер и две миски: они понадобятся для смешивания и хранения компонентов раствора.

Подготовка:

Для начала лепестки пропитываются розовой водой или эфирным маслом для усиления их аромата. Далее необходимо смешать английскую соль, пищевую соду и сухое молоко в одной из мисок. Полученную смесь нужно смешать с измельченными лепестками роз, а после сложить в стеклянный контейнер. После того, как контейнер заполнен, его следует закрыть и оставить на несколько дней для того, чтобы компоненты хорошо смешались и соль приобрела более насыщенный аромат.

При использовании этой смеси в ванне можно ощутить расслабление, снятие стресса, улучшение состояния кожи, благодаря полезным свойствам компонентов.

Важно помнить о качестве лепестков роз и соблюдении пропорций при смешивании ингредиентов, чтобы достичь максимального эффекта.

Соль для ванны с лепестками розы. - DIY Красота - Guidecentral