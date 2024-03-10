На референдуме 8 марта ирландцы выбрали традиционную семью

В Ирландии провалился референдум о семье

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар официально заявил о провале общенационального референдума о расширении конституционного понятия "семьи" и роли женщины, который состоялся 8 марта, сообщает Irish Times.

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В ходе референдума было предложено пересмотреть определение семьи, включив в него также и крепкие внебрачные отношения. Кроме того, поправка предлагала убрать ссылки на центральную роль женщины в быту и домашних обязанностей матери, заменив их статьей, признающей важность членов семьи в целом.

Против поправки проголосовало больше миллиона человек (67%). Отмечается, что это самый высокий процент голосов "против" среди всех референдумов, которые когда-либо проводились в Ирландии. По словам премьер-министра, правительству не удалось убедить общественность в необходимости этих референдумов, и над этим придется задуматься.

Ранее в 2015 году ирландцы проголосовали за легализацию однополых браков, а в 2018 году - за отмену запрета абортов.