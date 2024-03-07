Как вернуть коже здоровый вид после воздействия солнечных лучей?

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Как восстановить кожу после солнца

2:03
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Одно из ключевых правил ухода за кожей — это ее постоянное увлажнение, особенно после пребывания на солнце. Косметолог Мария Тилкаева из Nail Sunny Beauty предоставила советы по уходу и восстановлению кожи после длительного пребывания на солнце.

Как восстановить кожу после солнца
Фото: "The white sun of the desert" by still.epsilon is licensed under CC BY 2.0. is licensed under CC BY 2.0 license

Солнце может высушивать кожу и волосы, лишая их влаги, поэтому кожа реагирует на ультрафиолетовые лучи как на раздражающий фактор, запуская процесс восстановления. После солнечных ванн кожа может стать воспаленной и покрасневшей, что приводит к увеличенной потере влаги для охлаждения.

Эксперты рекомендуют увлажнять кожу кремами после солнечных ванн, даже если ожогов или покраснений не наблюдается. Очищение, увлажнение и питание кожи считаются основными шагами домашнего ухода.

После возвращения с пляжа важно принять душ, чтобы удалить остатки солнцезащитного крема и загрязнений. Для очищения рекомендуется использовать мягкие средства без сульфатов, а после душа необходимо нанести тоник на лицо и зону декольте.

Средства с пометкой "after sun" помогут увлажнить и успокоить кожу благодаря влагоудерживающим, противовоспалительным и смягчающим компонентам. Масла лучше исключить из ухода во время воспаления, а кремы следует выбирать без масла в составе, чтобы не создавать пленку на коже, которая может помешать охлаждению.

Для дополнительного ухода воспользуйтесь ночной маской и кремом "после солнца", который можно наносить на кожу несколько раз в день.

После возвращения из отпуска рекомендуется посетить косметолога для профессионального ухода за кожей. Одним из вариантов для восстановления кожи после солнечных ванн является эксклюзивный комплекс "Сезонный уход активный сериум" от Sothys, который помогает восстановить водный баланс кожи и увлажнить ее изнутри.

Для решения проблемы пигментации также можно пройти курс процедур с отбеливающей линией ZO Obagi SKIN BRIGHTENING, который дает заметные результаты уже после нескольких процедур.


Как восстановить кожу после солнца?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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