Советы экспертов дерматологии по уходу за лицом: правильное умывание для здоровья и красоты кожи

Секреты здоровой кожи: экспертные советы для правильного умывания

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Правильное умывание – ключ к здоровой коже. Эксперты дерматологии сайта aad.org делятся советами для сохранения ее красоты.

Фото: dailyholics.com

Используйте нежное очищающее средство без спирта, чтобы избежать раздражения.

Нанесите средство кончиками пальцев, избегая использования мочалок, щеток и губок.

Избегайте сильного трения кожи, чтобы не повредить верхний слой кожи

После умывания тёплой водой, вытрите лицо мягким одноразовым полотенцем. Это поможет избежать размножения бактерий.

Увлажните кожу кремом, особенно если она сухая или чувствительная.

Ограничьте умывание до двух раз в день и после обильного потоотделения, чтобы избежать пересушивания эпидермиса.

При возникновении вопросов или проблем с кожей обратитесь к сертифицированному дерматологу.

Следуя этим советам, вы сохраните здоровье и красоту вашего лица!