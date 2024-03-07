Домашний гель алоэ: простой способ создать универсальное средство для красоты и здоровья

Как сделать гель алоэ вера в домашних условиях: простое руководство

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Создать гель алоэ вера в домашних условиях очень просто! Этот уникальный продукт может стать вашим надежным помощником в самых разных ситуациях, от ухода за кожей до поддержания здоровья зубов. Чтобы сделать его и использовать максимально эффективно, вам нужно всего лишь следовать несложному руководству от Wikihow.com.

Фото: creativecommons.org by Silvia Agrasar is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Сбор геля

Для начала, выберите свежий лист алоэ и аккуратно отрежьте его у основания растения. Промойте его, срежьте желтые выделения так, как они могут вызвать аллергическую реакцию, а затем осторожно удалите кожуру. Далее извлеките гель из листа и смешайте его в блендере для придания однородной консистенции.

Хранение

Одним из способов — заморозить его в форме для льда. Просто налейте гель в форму, положите в морозильную камеру, и он сохранится до двух недель. Или добавьте мед или витамин С, чтобы продлить срок его хранения до года.

Не забудьте о хранении целых листьев! Поместите их в пакет и храните в холодильнике до пяти дней или в морозильной камере до восьми месяцев.

Таким образом, у вас всегда будет под рукой этот удивительный продукт, который может принести пользу вашему здоровью и красоте.