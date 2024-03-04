Пять легких советов для достижения совершенной кожи

Пять простых бьютихаков для идеальной кожи

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В холодное время года кожа страдает от сухости, обезвоживания и красноты, вызванных погодными изменениями. Наталья Миллер, стилист и визажист, поделилась пятью простыми, но важными советами по уходу за кожей зимой.

Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

Используйте крем для тела из банки, так как они обычно более плотные и жирные, что особенно важно в зимний период. Кремы во флаконах с помпой лучше оставить на весну.

Добавьте кремам для лица и тела кокосовое или аргановое масло, чтобы сделать текстуру мягче и улучшить впитывание.

Наносите гидрогелевую маску с высоким содержанием гиалуроновой кислоты перед сном для восстановления кожи за ночь, что придаст ей увлажнение и сияние.

Предпочтение отдавайте мягкому скрабу, например, смеси коричневого сахара и кокосового масла, чтобы деликатно отшелушить ороговевший слой кожи.

Приобретите крем с витамином F, который успокоит кожу и уменьшит покраснения, нанося его толстым слоем перед сном на 20 минут.



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