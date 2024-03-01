Что представляет собой гидроксиапатит кальция и в чем его преимущества перед другими филлерами

Что такое гидроксиаппатит кальция и почему он лучше других филлеров

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Последнее время в косметологии особую популярность приобретают филлеры на основе гидроксиапатита кальция, которые считаются более эффективными по сравнению с другими видами, такими как биосинтетические и биодеградируемые филлеры. Это связано с рядом преимуществ, которые предлагают данные препараты.

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Отличие гидроксиапатита кальция от гиалуроновой кислоты заключается в продолжительном действии, а также в отсутствии отечности и аллергических реакций. После введения филлера на основе гидроксиапатита кальция в организме начинается процесс формирования нового матрикса из-за стимуляции выработки коллагена, что обеспечивает долговременный лифтинг-эффект.

Процедура введения филлера на основе гидроксиапатита кальция проводится при помощи канюлы, что помогает снизить болевые ощущения и предотвратить разрыв тканей. Коррекция обычно занимает от 30 минут до одного часа.

Этот вид филлеров возвращает коже утраченный объем, разглаживает морщины и придает ей плотность. Однако важно отметить, что процедуру должны проводить только квалифицированные врачи, обладающие соответствующей сертификацией.





Гидроксиапатит кальция: концепция и «послойные» возможности применения в эстетической коррекции лица