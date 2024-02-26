Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет нарезки лука без слёз знают все опытные хозяйки: делимся подробностями для начинающих
Врач Федулов рассказал, стоит ли спасать продукты с плесенью
Диетолог Стефански назвала лучшие источники витамина D
Автоэксперт рассказал об особенностях вождения во время дождя
Как и почему у опытных хозяек получаются тонкие и вкуснейшие блинчики, а у начинающих: 4 секрета
Нутрициолог Слепых рассказал о полезных свойствах бобовых
Автоэксперт Баскаков рассказал, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом
После зимы необходимо удалить высохшие ветки деревьев
Александр Гудков появился в новом шоу Варнавы: "С удовольствием снимаюсь у Кати"
Семь компонентов, которые лучше не использовать в косметических средствах, если у вас проблемная кожа, склонная к акне

Семь ингредиентов в косметике, которых следует избегать, если ваша кожа склона к акне

1:06
Моя семья » Красота и стиль

Если ваша кожа склонна к появлению акне, важно быть особенно внимательным при выборе косметических средств. Существует список ингредиентов, которые могут ухудшить состояние кожи, вызвав воспаления и засорение пор. Этот список включает:

Семь ингредиентов в косметике, которых следует избегать, если ваша кожа склона к акне
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.
  1. Масла: некоторые масла, особенно кокосовое, оливковое и другие, могут содержать жирные кислоты, которые закупоривают поры.
  2. Силиконы: часто используемые в косметике, силиконы могут обезвоживать кожу и закупоривать поры.
  3. Ланолин: этот животный воск, часто используемый в косметике, имеет высокую комедогенность, что может привести к образованию прыщей.
  4. Отдушки и синтетические ароматизаторы: некоторые ароматизаторы могут вызывать раздражение кожи и аллергические реакции.
  5. Продукты нефтепереработки: вазелин, минеральные масла и парафин могут быть токсичными и вредными для кожи.
  6. Хлорид натрия: обычная соль может забивать поры и вызывать воспаления на коже.
  7. D&C Red: искусственные красители могут вызвать раздражение кожи и воспаления.

 

Совместимость ингредиентов в косметике. О чём надо помнить!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Цветки этого растения могут быть различных оттенков. Рассказываем об лунинец

Многолетники - это растения, которые могут расти и процветать в течение нескольких лет. Они отличаются от однолетних растений, которые живут только один сезон и затем отмирают. Среди многолетников есть множество видов, но одним из самых популярных и красивых является лунина.

Многолетник лунина будет радовать вас своим цветением
3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве
Органические отходы необходимо утилизировать. Рассказываем о компостной яме
Как вырастить лук из севка и получить богатый урожай на собственном участке
Уничтоженный первый танк M1 Abrams на Украине будет не последним Дмитрий Плотников Макрон задался целью решить проблему "снарядного голода" ВСУ. Спасёт ли это Киев? Любовь Степушова В Малом театре состоялась премьера спектакля "Мой ласковый зверь" Анжела Якубовская
Предыдущие ученые ошиблись в расчётах: новое исследование пролило свет на реальные размеры Солнца
Рано или поздно придётся столкнуться с этой проблемой: как удалить пень на участке
Сводка с фронта: Работино почти взято, армия России двигается на Часов Яр
Сводка с фронта: Работино почти взято, армия России двигается на Часов Яр
Последние материалы
Секрет нарезки лука без слёз знают все опытные хозяйки: делимся подробностями для начинающих
В США рассказали об использовании ВС РФ планирующих бомб под Купянском
Врач Федулов рассказал, стоит ли спасать продукты с плесенью
Семь ингредиентов в косметике, которых следует избегать, если ваша кожа склона к акне
Диетолог Стефански назвала лучшие источники витамина D
Автоэксперт рассказал об особенностях вождения во время дождя
Как и почему у опытных хозяек получаются тонкие и вкуснейшие блинчики, а у начинающих: 4 секрета
Нутрициолог Слепых рассказал о полезных свойствах бобовых
Автоэксперт Баскаков рассказал, на что обратить внимание при покупке машины с пробегом
После зимы необходимо удалить высохшие ветки деревьев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников