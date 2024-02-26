Семь компонентов, которые лучше не использовать в косметических средствах, если у вас проблемная кожа, склонная к акне

Если ваша кожа склонна к появлению акне, важно быть особенно внимательным при выборе косметических средств. Существует список ингредиентов, которые могут ухудшить состояние кожи, вызвав воспаления и засорение пор. Этот список включает:
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Масла: некоторые масла, особенно кокосовое, оливковое и другие, могут содержать жирные кислоты, которые закупоривают поры.
Силиконы: часто используемые в косметике, силиконы могут обезвоживать кожу и закупоривать поры.
Ланолин: этот животный воск, часто используемый в косметике, имеет высокую комедогенность, что может привести к образованию прыщей.
Отдушки и синтетические ароматизаторы: некоторые ароматизаторы могут вызывать раздражение кожи и аллергические реакции.
Продукты нефтепереработки: вазелин, минеральные масла и парафин могут быть токсичными и вредными для кожи.
Хлорид натрия: обычная соль может забивать поры и вызывать воспаления на коже.
D&C Red: искусственные красители могут вызвать раздражение кожи и воспаления.
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Совместимость ингредиентов в косметике. О чём надо помнить!
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