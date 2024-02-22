Бригада спасения: восстановление кожи рук после применения антисептиков

Как восстановить кожу рук после антисептика

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Одно из важнейших средств в борьбе с распространением коронавируса — регулярное и тщательное мытье рук с применением антисептиков. В предыдущих материалах, разработанных совместно с экспертами, мы подчеркивали, что содержание спирта в антисептиках должно быть не менее 68%, что является эффективным средством в борьбе с вирусом. Однако, это может привести к сухости и обезвоживанию кожи рук, несмотря на содержание увлажняющих масел и экстрактов в большинстве антисептических средств.

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Для защиты кожи рук рекомендуется:

Предпочтительно использовать крем-мыло вместо обычного, а также носить перчатки при контакте с бытовой химией и на улице.

Очищать кожу регулярно, прибегая к мягким скрабам-эксфолиантам не чаще одного раза в неделю, что усилит эффект от последующего нанесения крема.

Применять увлажняющие процедуры, такие как ванночки с ромашкой или морской солью, которые помогут размягчить и обеззаразить кожу.

Наносить увлажняющий крем после каждого мытья рук, особенно обращая внимание на зону кутикулы.

Дополнительно, для ухода за кожей рук рекомендуются спа-процедуры, такие как использование масок, патчей или спа-перчаток. Домашний способ включает нанесение жирного питательного крема, надевание одноразовых перчаток и оставление на 20 минут. Парафинотерапия также эффективна для мягкости и увлажнения кожи рук.

Выбирайте питательные кремы и масла с глицерином, витамином Е, пчелиным воском или ланолином для создания защитного слоя на коже. Кроме того, масло чайного дерева может быть использовано для борьбы с инфекциями и укрепления ногтей.

Как восстановить сухую кожу рук после антисептика? Смотрим рецепт натурального крема!