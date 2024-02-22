Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как убрать табачный запах в салоне авто: простой способ
Свежие и вкусные огурцы можно получить на подоконнике
Как быстро отполировать фары автомобиля: лайфхак для водителей
Россиянка рекомендует туристам тщательно планировать свой отдых на Бали
В Минздраве предупредили россиян о риске рака из-за электронных сигарет
Зачем водители возят в автомобиле чеснок: работники автосервиса дали подсказку
Важные правила посева и ухода: как вырастить лук Эксибишен
В 2024 году в Иркутской области будет создан национальный туристический маршрут
Пошаговая инструкция ухода за телом во время похудения
Бригада спасения: восстановление кожи рук после применения антисептиков

Как восстановить кожу рук после антисептика

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Одно из важнейших средств в борьбе с распространением коронавируса — регулярное и тщательное мытье рук с применением антисептиков. В предыдущих материалах, разработанных совместно с экспертами, мы подчеркивали, что содержание спирта в антисептиках должно быть не менее 68%, что является эффективным средством в борьбе с вирусом. Однако, это может привести к сухости и обезвоживанию кожи рук, несмотря на содержание увлажняющих масел и экстрактов в большинстве антисептических средств.

Как восстановить кожу рук после антисептика
Фото: Openverse by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0

Для защиты кожи рук рекомендуется:

  • Предпочтительно использовать крем-мыло вместо обычного, а также носить перчатки при контакте с бытовой химией и на улице.
  • Очищать кожу регулярно, прибегая к мягким скрабам-эксфолиантам не чаще одного раза в неделю, что усилит эффект от последующего нанесения крема.
  • Применять увлажняющие процедуры, такие как ванночки с ромашкой или морской солью, которые помогут размягчить и обеззаразить кожу.
  • Наносить увлажняющий крем после каждого мытья рук, особенно обращая внимание на зону кутикулы.
  • Дополнительно, для ухода за кожей рук рекомендуются спа-процедуры, такие как использование масок, патчей или спа-перчаток. Домашний способ включает нанесение жирного питательного крема, надевание одноразовых перчаток и оставление на 20 минут. Парафинотерапия также эффективна для мягкости и увлажнения кожи рук.

Выбирайте питательные кремы и масла с глицерином, витамином Е, пчелиным воском или ланолином для создания защитного слоя на коже. Кроме того, масло чайного дерева может быть использовано для борьбы с инфекциями и укрепления ногтей.

Как восстановить сухую кожу рук после антисептика? Смотрим рецепт натурального крема!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Медведев осудил реакцию вдовы Навального* на его смерть

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами нашёл странной реакцию супруги Алексея Навального* Юлии на его смерть.

Дмитрий Медведев заявил, что жена Навального* ждала его смерти
Байден публично оскорбил Путина
Обозлённый на Трампа Байден набросился на Путина с недопустимыми оскорблениями
Отец предателя Кузьминова предположил, что сына "убрал" Киев
Защищаем клубнику от вредных насекомых и болезней
Украинская власть пытается утянуть с собой в бездну всю Европу Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
69-летняя пенсионерка из Канады после просмотра телевизора решила попробовать кето-диету и похудела на 31 килограмм
Сводка с фронта: село Победа освобождено, Армия России подошла вплотную к Тёрнам
Харьков в ожидании наступления ВС РФ не хочет сохранять "украинский дух"
Харьков в ожидании наступления ВС РФ не хочет сохранять "украинский дух"
Последние материалы
Как убрать табачный запах в салоне авто: простой способ
Свежие и вкусные огурцы можно получить на подоконнике
В США предупредили Киев о грядущей проблеме
Как восстановить кожу рук после антисептика
Как быстро отполировать фары автомобиля: лайфхак для водителей
Россиянка рекомендует туристам тщательно планировать свой отдых на Бали
В Минздраве предупредили россиян о риске рака из-за электронных сигарет
Зачем водители возят в автомобиле чеснок: работники автосервиса дали подсказку
Важные правила посева и ухода: как вырастить лук Эксибишен
В 2024 году в Иркутской области будет создан национальный туристический маршрут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников