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Рейтинг шампуней против перхоти

Рейтинг шампуней от перхоти

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Хлопья снега за окном — эстетика, но перхоть на голове — нечто совсем иное. Перхоть, это форма себорейного дерматита, где кожные частицы отслаиваются с высокой скоростью. Причины могут быть разными, но чаще всего виновником является грибок Pityrosporum Ovale, также известный как Malassezia Furfur.

Рейтинг шампуней от перхоти
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Статистика говорит, что 30% населения Земли страдает от перхоти регулярно, а 50% хотя бы раз сталкивались с этой проблемой. В связи с этим компании по уходу за волосами и аптечные сети активно разрабатывают шампуни от перхоти, обещая полное избавление и эффективное решение проблемы.

Существует несколько основных компонентов, которые часто встречаются в составе лечебных шампуней от перхоти и обладают действенными свойствами. Это пиритион цинка, сосновый деготь, кетоконазол, салициловая кислота, циклопирокс, дисульфид и другие.

Среди лидеров рейтинга лечебных шампуней от перхоти можно выделить такие продукты, как Ducray Squanorm, Davines Natural, Низорал и Mirrolla Сульсен Форте. Они содержат активные компоненты, способные бороться с перхотью и улучшать состояние кожи головы и волос.

Несмотря на эффективность лечебных шампуней, стоит учитывать индивидуальные особенности организма и консультироваться с врачом перед применением.

Топ-5 аптечных шампуней против перхоти - видеообзор
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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