Исследование и разнообразие: подборка лучших помад-бальзамов для ухода за губами

Уход и цвет: помады-бальзамы для губ, которые мы рекомендуем

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подготовлен список идеальных средств для ухода за губами, обогащенных маслами, витаминами и натуральными оттенками, придавая им блеск и объем.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Rouge De Beauté Brillant от Gucci Beauty: полупрозрачный блеск, сатиновый эффект, масла черной розы, пионы, жожоба, карите, гиалуроновая кислота. Цена: 3600 руб.

Fusion от Eisenberg: невесомый бальзам с экстрактом вишни, маслом семян сафлора, витамином Е, придает натуральный оттенок. Цена: 4000 руб.

Infracyte Luscious Lips: стимулирует естественные процессы кожи губ, долговременный anti-age эффект. Цена: 4500 руб.

Бальзам "Фруктовый нектар" от L'Occitane: насыщен фруктовыми экстрактами и маслами, увлажняет и придает натуральный цвет. Цена: 1850 руб.

Lip Mask от Krygina Cosmetics: питательные бальзамы-маски с оттенками, содержащие семь питательных масел, витамины и комплекс гиалуроновых кислот. Цена: 1100 руб.

Lifter Gloss от Maybelline NY: новинка с гиалуроновой кислотой, придает красивый оттенок, увеличивает объем и увлажняет губы. Цена: 678 руб.

This Is Juicy Gloss от NYX: полупрозрачный блеск с легкой текстурой, увлажняет губы на 12 часов благодаря активным электролитам и маслам. Цена: 602 руб.

Кушон Colour Elixir Cushion от Max Factor: удобный аппликатор, минеральные масла, витамин Е, создает идеальное покрытие и ухаживает за кожей губ. Цена: 546 руб.

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