Исследование и разнообразие: подборка лучших помад-бальзамов для ухода за губами

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Уход и цвет: помады-бальзамы для губ, которые мы рекомендуем

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Подготовлен список идеальных средств для ухода за губами, обогащенных маслами, витаминами и натуральными оттенками, придавая им блеск и объем.

Уход и цвет: помады-бальзамы для губ, которые мы рекомендуем
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Rouge De Beauté Brillant от Gucci Beauty: полупрозрачный блеск, сатиновый эффект, масла черной розы, пионы, жожоба, карите, гиалуроновая кислота. Цена: 3600 руб.
  • Fusion от Eisenberg: невесомый бальзам с экстрактом вишни, маслом семян сафлора, витамином Е, придает натуральный оттенок. Цена: 4000 руб.
  • Infracyte Luscious Lips: стимулирует естественные процессы кожи губ, долговременный anti-age эффект. Цена: 4500 руб.
  • Бальзам "Фруктовый нектар" от L'Occitane: насыщен фруктовыми экстрактами и маслами, увлажняет и придает натуральный цвет. Цена: 1850 руб.
  • Lip Mask от Krygina Cosmetics: питательные бальзамы-маски с оттенками, содержащие семь питательных масел, витамины и комплекс гиалуроновых кислот. Цена: 1100 руб.
  • Lifter Gloss от Maybelline NY: новинка с гиалуроновой кислотой, придает красивый оттенок, увеличивает объем и увлажняет губы. Цена: 678 руб.
  • This Is Juicy Gloss от NYX: полупрозрачный блеск с легкой текстурой, увлажняет губы на 12 часов благодаря активным электролитам и маслам. Цена: 602 руб.
  • Кушон Colour Elixir Cushion от Max Factor: удобный аппликатор, минеральные масла, витамин Е, создает идеальное покрытие и ухаживает за кожей губ. Цена: 546 руб.
ПОКАЗЫВАЮ ЛЮБИМЫЕ ОСВЕЖАЮЩИЕ ПОМАДЫ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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