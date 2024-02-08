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Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности

Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Если вам кажется, что утром вы выглядите не настолько привлекательно, как хотели бы, не беспокойтесь, это нормально. Многие люди не просыпаются с идеальной кожей и волосами, но с небольшими усилиями вы можете изменить это. Вот несколько советов от экспертов Wikihow.com, как выглядеть красиво еще до того, как вы откроете глаза!

Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Не забывайте очищать кожу лица от макияжа и загрязнений каждый вечер. Это поможет предотвратить забивание пор и появление высыпаний.
  2. Наносите слой ухаживающего крема на лицо и шею перед сном для того, чтобы восполнить уровень влаги и витаминов в коже.
  3. Не забывайте наносить бальзам для губ вечером, чтобы избежать сухости и трещин.
  4. Попробуйте наносить крем для ног и наденьте носки на ночь. Это поможет избавиться от шелушений и сухости пяточек.
  5. Сон на спине помогает избегать появления морщин и шелушений на лице, вызванных трением кожи об подушку.
  6. Держите увлажнитель воздуха в спальне, чтобы поддерживать водный баланс кожи во время сна.
  7. Волосы также требуют вечернего увлажнения. Используйте специальные сыворотки или масло, которые сделают вашу шевелюру мягкой и блестящей.
  8. Не делайте тугие прически на ночь, лучше всего спать с распущенными волосами. Благодаря этому можно избежать повреждения их структуры.
  9. Используйте атласную или шелковую наволочку. Это поможет избежать запутывания волос во время сна и предотвратит появления мимических морщин.  

Следуя этим простым советам, вы сможете просыпаться каждое утро красивой и готовой встретить новый день с уверенностью.

КАК ПРОСНУТЬСЯ КРАСИВОЙ / лайфхаки для девушек ❤️
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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