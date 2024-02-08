Как проснуться красивой: советы по уходу за собой перед сном, чтобы каждое утро начинать с уверенности

Секреты красоты: девять советов по вечернему уходу, чтобы просыпаться с идеальной кожей и волосами

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вам кажется, что утром вы выглядите не настолько привлекательно, как хотели бы, не беспокойтесь, это нормально. Многие люди не просыпаются с идеальной кожей и волосами, но с небольшими усилиями вы можете изменить это. Вот несколько советов от экспертов Wikihow.com, как выглядеть красиво еще до того, как вы откроете глаза!

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Не забывайте очищать кожу лица от макияжа и загрязнений каждый вечер. Это поможет предотвратить забивание пор и появление высыпаний. Наносите слой ухаживающего крема на лицо и шею перед сном для того, чтобы восполнить уровень влаги и витаминов в коже. Не забывайте наносить бальзам для губ вечером, чтобы избежать сухости и трещин. Попробуйте наносить крем для ног и наденьте носки на ночь. Это поможет избавиться от шелушений и сухости пяточек. Сон на спине помогает избегать появления морщин и шелушений на лице, вызванных трением кожи об подушку. Держите увлажнитель воздуха в спальне, чтобы поддерживать водный баланс кожи во время сна. Волосы также требуют вечернего увлажнения. Используйте специальные сыворотки или масло, которые сделают вашу шевелюру мягкой и блестящей. Не делайте тугие прически на ночь, лучше всего спать с распущенными волосами. Благодаря этому можно избежать повреждения их структуры. Используйте атласную или шелковую наволочку. Это поможет избежать запутывания волос во время сна и предотвратит появления мимических морщин.

Следуя этим простым советам, вы сможете просыпаться каждое утро красивой и готовой встретить новый день с уверенностью.