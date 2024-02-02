Как изменить форму носа без операции: методы с использованием макияжа, массажа и упражнений

Макияж, массаж, упражнения: как скорректировать форму носа без хирургии

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда возникает желание изменить форму носа, будь то его длина, изогнутость или ширина. В домашних условиях невозможно изменить анатомическую структуру носа, но использование методов макияжа, массажа и упражнений может визуально скорректировать его форму. Эксперты предлагают ряд советов для достижения желаемого результата.

Фото: Нейросеть Шедеврум

1. Макияж для уменьшения носа:

Используйте техники контуринга, разделяемые на классическую и инстаграммную.

Применяйте тональный крем, корректор, консилер, пудру со светоотражающими частицами.

2. Упражнения для коррекции носа:

Упражнения направлены на укрепление мышц лица, снятие отеков и улучшение статики носа.

Рекомендуется выполнение упражнений ежедневно по несколько минут.

3. Массаж для уменьшения носа:

Массажные техники направлены на уменьшение отечности, придавая носу более аккуратный вид.

Миофасциальный массаж и японский массаж "Асахи" или "Зоган" рекомендуются для достижения желаемых результатов.

Важно:

Методы коррекции требуют систематичного применения.

Для массажа и упражнений рекомендуется проводить курсы и избегать их при наличии острых состояний, инфекций или онкологических заболеваний.

Эксперты подчеркивают, что эти методы могут визуально улучшить форму носа, однако, изменить его анатомическую структуру возможно только с помощью хирургических методов.