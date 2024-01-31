Эффективные советы по уходу за красотой: избегать заворачивания головы полотенцем, тщательно снимать макияж и другие

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Полезные бьюти-лайфхаки: не заматывать голову полотенцем, смывать косметику и другие

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Состояние кожи и волос во многом зависит от того, как мы следим за ними. Мы часто не обращаем внимание на привычные ритуалы ухода, но они могут существенно повлиять на нашу внешность. Вот несколько простых бьюти-советов, которые помогут твоей коже и волосам выглядеть лучше:

Полезные бьюти-лайфхаки: не заматывать голову полотенцем, смывать косметику и другие
Фото: Нейросеть Шедеврум
  1. Не заворачивай голову полотенцем после мытья волос: Это избежит лишнего напряжения, которое может привести к ломкости и тонкости волос. Волосы лучше просто промокнуть полотенцем и естественным образом высохнуть.
  2. Смывай макияж сразу после рабочего дня: Не откладывай процесс очищения кожи. Моментальное удаление макияжа с использованием мицеллярной воды или очищающих дисков поможет избежать воспалений и засорения пор.
  3. Очищай кожу головы скрабом раз в две недели: Даже если у вас не жирные волосы, использование скраба поможет очистить кожу головы, предотвращая проблемы, такие как перхоть и выпадение волос.
  4. Избегай тугих причесок: Слишком тесные пучки и высокие хвосты могут повредить волосы, так как они постоянно находятся под напряжением. Предпочитай свободные прически и использование мягких резинок.
  5. Увлажняй кожу вокруг глаз: Кожа в этой области тонкая и подвержена воздействию ультрафиолетовых лучей и синего света. Регулярное увлажнение помогает предотвратить появление морщин и сухости.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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