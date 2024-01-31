Поза сна на животе и привычки, способствующие появлению морщин

Сон на животе и другие привычки, от которых появляются морщины

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Делимся секретами того, как поддерживать здоровую и упругую кожу, избегая определенных привычек:

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Отсутствие SPF в холодное время года

Не думайте, что средства с высоким SPF необходимы только в летний период. Ультрафиолетовые лучи могут повреждать коллаген даже осенью и зимой, вызывая ранние морщины и пигментацию. Используйте крем средней степени защиты, чтобы поддерживать кожу здоровой.

Отсутствие увлажнителя и питательного крема

В период отопительного сезона кожа подвергается сушке из-за сухого воздуха. Используйте увлажнитель воздуха или питательный крем, чтобы предотвратить потерю упругости и эластичности, а также избежать появления мелких морщин.

Сон на животе

Эксперты предупреждают, что сон на животе может спровоцировать преждевременные морщины. При контакте лица с подушкой кожа подвергается трению, нарушая ее барьерные функции. Рекомендуется предпочитать сон на спине, что полезно как для кожи, так и для позвоночника.