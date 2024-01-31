Поза сна на животе и привычки, способствующие появлению морщин

Делимся секретами того, как поддерживать здоровую и упругую кожу, избегая определенных привычек:
Не думайте, что средства с высоким SPF необходимы только в летний период. Ультрафиолетовые лучи могут повреждать коллаген даже осенью и зимой, вызывая ранние морщины и пигментацию. Используйте крем средней степени защиты, чтобы поддерживать кожу здоровой.
В период отопительного сезона кожа подвергается сушке из-за сухого воздуха. Используйте увлажнитель воздуха или питательный крем, чтобы предотвратить потерю упругости и эластичности, а также избежать появления мелких морщин.
Эксперты предупреждают, что сон на животе может спровоцировать преждевременные морщины. При контакте лица с подушкой кожа подвергается трению, нарушая ее барьерные функции. Рекомендуется предпочитать сон на спине, что полезно как для кожи, так и для позвоночника.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м