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Какое пальто будет на пике моды в этом сезоне, подсказку найдем у Хейли Бибер

Какое пальто будет самым трендовым в этом сезоне — подсказку ищем у Хейли Бибер

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Популярность стеганых курток и пальто не угасает, и они продолжают оставаться в центре модных тенденций уже несколько лет. Эти модели стали неотъемлемой частью гардероба каждой женщины, обновляясь с каждым сезоном. Например, современные тенденции включают удлиненные варианты, заменяя предыдущие укороченные модели и добавляя им дополнительную силу и современность.

Какое пальто будет самым трендовым в этом сезоне — подсказку ищем у Хейли Бибер
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Хейли Бибер

Хейли Бибер, одна из влиятельных фэшн-блогеров, является отличным образцом того, как стильно сочетать стеганое пальто. В ее последнем образе она сочетает его с крайне короткими шортами и свободной футболкой. Монохромный образ дополнен объемной сумкой, солнцезащитными очками и лоферами с квадратным мысом, а белые носки придают образу завершенность. Этот стиль — один из ее любимых приемов в стилизации. Более того, недавно Хейли Бибер делилась советами по выбору колготок в этом сезоне, предлагая интересные сочетания и стили.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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