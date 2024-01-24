10 необычных способов использования ботокса, которые могут удивить

Ботулинический токсин, часто именуемый "Загадочной молекулой века" в неврологическом сообществе, обнаруживает свои многочисленные применения в различных областях медицины, начиная от косметологии и заканчивая неврологией. Известный прежде всего своей способностью разглаживать морщины, ботулотоксин оказывает воздействие и на другие аспекты здоровья.
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"Поднимает" ягодицы: Инъекции ботокса могут изменять форму ягодиц, поднимая их верхнюю часть и придавая округлый и подтянутый вид.
Корректирует пропорции лица: Ботулинический токсин используется для коррекции различных элементов лица, таких как гингивальная улыбка, губы, ноздри, брови и овал лица.
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