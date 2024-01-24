10 необычных способов использования ботокса, которые могут удивить

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"Поднимает" ягодицы и помогает сесть на шпагат: 10 неожиданных способов применения ботокса

1:58
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Ботулинический токсин, часто именуемый "Загадочной молекулой века" в неврологическом сообществе, обнаруживает свои многочисленные применения в различных областях медицины, начиная от косметологии и заканчивая неврологией. Известный прежде всего своей способностью разглаживать морщины, ботулотоксин оказывает воздействие и на другие аспекты здоровья.

"Поднимает" ягодицы и помогает сесть на шпагат: 10 неожиданных способов применения ботокса
Фото: https://www.rupixel.ru StockPhotoMan
  1. "Поднимает" ягодицы: Инъекции ботокса могут изменять форму ягодиц, поднимая их верхнюю часть и придавая округлый и подтянутый вид.
  2. Корректирует пропорции лица: Ботулинический токсин используется для коррекции различных элементов лица, таких как гингивальная улыбка, губы, ноздри, брови и овал лица.
  3. Уменьшает объем голеней: Инъекции ботокса расслабляют икроножную мышцу, визуально уменьшая объем голеней.
  4. Лечит мигрени: Ботокс применяется для лечения хронических головных болей, таких как мигрени, благодаря своему воздействию на нейрогенное воспаление и нейротрансмиттеры.
  5. Лечит повышенное потоотделение: Инъекции ботокса блокируют потовые железы, уменьшая выделение пота на длительный период.
  6. Уменьшает чувствительность стоп: Инъекции в стопы применяются для уменьшения чувствительности при ходьбе на каблуках, хотя эффективность этого метода остается спорной.
  7. Помогает сесть на шпагат: Благодаря расслаблению подвздошных мышц, ботокс помогает легче выполнять шпагат.
  8. Лечит бруксизм: Ботулотоксин расслабляет жевательные мышцы, предотвращая ночное стискивание челюстей и избегая повреждений зубов.
  9. Нейтрализует боли во время оргазма: Инъекции ботокса помогают уменьшить болевые ощущения во время оргазма, связанные с избыточным сокращением мышц.
  10. Помогает быстрее заживлять раны: Ботокс подавляет воспалительные процессы, что используется в лечении различных состояний, таких как розацеа, акне, алопеция и даже для коррекции рубцов и зуда.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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