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Идеальная кожа и 6 кубиков пресса: стандарты мужской красоты в разных странах мира

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Мужская красота – это понятие относительное и многогранное, оно подвержено влиянию культурных особенностей и общественных трендов. Где-то ценится физическая сила и мускульность, а в других странах важны стиль, ухоженность и аксессуары. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по миру вместе с HerBeauty.co, чтобы исследовать стандарты мужской красоты в разных странах и выяснить, какие черты считаются привлекательными в разных культурах.

Идеальная кожа и 6 кубиков пресса: стандарты мужской красоты в разных странах мира
Фото: https://i0.wp.com/fashionrunwayblog.com/

США

В Соединенных Штатах привлекательными считаются крупные мужчины с хорошо накачанными мышцами, идеальным прессом (предпочтительно шесть кубиков) и модной стрижкой. Отличная физическая форма и стильные джинсы с футболкой – всё, что нужно для успеха.

Индия

В Болливуде ценятся подтянутые, мускулистые мужчины с аккуратно уложенными волосами и растительностью на лице. Они должны демонстрировать свою грудь, расстегнутые рубашки в порядке вещей. Депиляция воском для удаления лишних волос считается обязательной.

Швеция

В Швеции высокие и стройные мужчины с блондинистыми волосами и светлыми глазами считаются привлекательными. Бледная кожа и выразительные скулы также в моде.

Турция

Турецким мужчинам приходится уделять много внимания своей физической форме и внешнему виду. Для привлекательности требуется гладкая кожа, ухоженные волосы и бритая грудь. Предпочтение отдается сочетанию темных волос и светлых глаз.

Южная Корея

В Южной Корее мужская красота сфокусирована гладкой коже, использовании уходовой косметики и следованию последним модным тенденциям.

Великобритания

В Великобритании ценится стиль, не слишком мачо, с аккуратной стрижкой и гладко выбритым лицом. Татуировки приветствуются.

Австралия

Австралийские мужчины считаются привлекательными, если они высокие, мускулистые и загорелые. Стиль "серфера" также в моде.

Италия

В Италии мужчины следят за своим внешним видом, делая акцент на модной одежде и ухоженных волосах. Борода допускается, но она должна быть ухоженной.

Таким образом, мужская красота имеет разные стандарты в разных странах, и то, что считается привлекательным в одной части мира, может быть не так ценно в другой. Красота многообразна, и это делает мир интересным и красочным.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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