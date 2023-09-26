Мужская красота – это понятие относительное и многогранное, оно подвержено влиянию культурных особенностей и общественных трендов. Где-то ценится физическая сила и мускульность, а в других странах важны стиль, ухоженность и аксессуары. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по миру вместе с HerBeauty.co, чтобы исследовать стандарты мужской красоты в разных странах и выяснить, какие черты считаются привлекательными в разных культурах.
В Соединенных Штатах привлекательными считаются крупные мужчины с хорошо накачанными мышцами, идеальным прессом (предпочтительно шесть кубиков) и модной стрижкой. Отличная физическая форма и стильные джинсы с футболкой – всё, что нужно для успеха.
В Болливуде ценятся подтянутые, мускулистые мужчины с аккуратно уложенными волосами и растительностью на лице. Они должны демонстрировать свою грудь, расстегнутые рубашки в порядке вещей. Депиляция воском для удаления лишних волос считается обязательной.
В Швеции высокие и стройные мужчины с блондинистыми волосами и светлыми глазами считаются привлекательными. Бледная кожа и выразительные скулы также в моде.
Турецким мужчинам приходится уделять много внимания своей физической форме и внешнему виду. Для привлекательности требуется гладкая кожа, ухоженные волосы и бритая грудь. Предпочтение отдается сочетанию темных волос и светлых глаз.
В Южной Корее мужская красота сфокусирована гладкой коже, использовании уходовой косметики и следованию последним модным тенденциям.
В Великобритании ценится стиль, не слишком мачо, с аккуратной стрижкой и гладко выбритым лицом. Татуировки приветствуются.
Австралийские мужчины считаются привлекательными, если они высокие, мускулистые и загорелые. Стиль "серфера" также в моде.
В Италии мужчины следят за своим внешним видом, делая акцент на модной одежде и ухоженных волосах. Борода допускается, но она должна быть ухоженной.
Таким образом, мужская красота имеет разные стандарты в разных странах, и то, что считается привлекательным в одной части мира, может быть не так ценно в другой. Красота многообразна, и это делает мир интересным и красочным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ксения Собчак рассказала, что ей позвонил Рамзан Кадыров с просьбой не трогать его семью. Журналистка передала содержание 40-минутного разговора с главой Чечни.