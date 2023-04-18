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Очистить диван от жирных пятен помогут копеечные средства

1:11
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Удаление пятен с мягкой мебели — гораздо более сложная задача, чем с пластиковых поверхностей. Для очистки мягкой мебели может потребоваться применение специальных средств из магазинов бытовой химии или использования народных методов.

Очистить диван от жирных пятен помогут копеечные средства

Если у вас нет доступа к специальным средствам или вы предпочитаете использовать народные методы, то можно попробовать удалить пятно с помощью соли или крахмала. Это эффективно при очистке свежих жирных следов.

Необходимо насыпать соль или крахмал на пятно и оставить их на несколько минут. Затем нужно просто удалить соль или крахмал с поверхности мебели. Однако стоит учесть, что данный метод не подходит для всех типов тканей и может не дать желаемого результата в случае старых и глубоких пятен.

Удаление пятен с мягкой мебели может быть сложной задачей, но использование правильных средств и методов может значительно упростить этот процесс. Если же вы не уверены в своих способностях, то лучше обратиться к профессиональным уборщикам, которые смогут более эффективно и безопасно удалить пятна с вашей мебели.

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НЕ ВСЕ ЗНАЮТ этот способ очистки ДИВАНА (мягкая мебель, ковер ) от ЗАСТАРЕЛЫХ ПЯТЕН ... а зря !
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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