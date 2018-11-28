Запчасти для ремонта по ОСАГО подорожают: почему это хорошая новость

Союз автостраховщиков России обновил справочники со стоимостью на запчасти на автомобили.
Антимонопольная служба еще несколько лет назад выявила занижение цен в справочниках для натурального возмещения по ОСАГО. Верховный суд обязал поднять цены. Это и было сделано — в среднем цены на запчасти поднялись на 6-7 %. Стоит отметить, что далеко не на все запчасти цены для ремонта по ОСАГО увеличились — один предмет мог подорожать на 10 %, а другой остаться с прежней ценой.
Подавляющее большинство запчастей — иностранного производства. Курс рубля по отношению к валюте упал, и это, в свою очередь, повысило цены на запчасти.
Эксперты, кстати, отмечают, что эта новость для российских автолюбителей хорошая. В теории, указывают они, рост стоимости автомобильных запчастей чуть приблизит их к реальным. Также, заявляют эксперты, должна вырасти и средняя выплата по ОСАГО.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в средствах массовой информации появилась информация о том, будто российские автошколы хотят серьезно изменить систему сдачи экзамена на водительские права. Российская ассоциация автошкол же заявила, что ничего подобного не говорила, а их система подготовки и проверки учащихся просто великолепная.
Читайте также:
Закон об ОСАГО. Чего бояться? | Правда. Ру
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны.
Польский журналист отправился на вокзал с вопросом к украинцам, кто виноват в Керченском инциденте, ответы, как он признался, его шокировали.