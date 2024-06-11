Рекордная скорость: 1000-й Lada Largus сошёл с конвейера всего за три недели

На заводе в Ижевске за 3,5 недели с начала производства выпущено 1000 автомобилей Lada Largus. Юбилейным стал белый 5-местный универсал. Серийное производство стартовало 15 мая, и до конца года планируется собрать 40-50 тыс. машин, а в следующем году увеличить выпуск до 90-100 тыс. автомобилей.
Изначально Lada Largus выпускалась в Тольятти, но в 2022 году производство перенесли в Ижевск. Пока выпускаются только бензиновые модификации, но в ближайшие месяцы планируется расширение линейки за счет электрокаров e-Largus и кросс-универсалов. Официальный старт продаж намечен на лето.
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