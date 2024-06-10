Промывка двигателя при замене масла: обязательная процедура или напрасная трата?

Вопрос о необходимости промывки двигателя при замене масла остается спорным, так как автопроизводители не дают четких рекомендаций. Сергей Пономарев, технический тренер FIT SERVICE, отметил, что для автомобилей с небольшим пробегом и регулярным обслуживанием промывка не нужна.
Однако для машин с большим пробегом и нерегулярным обслуживанием промывка может быть полезна. В таких двигателях накапливаются отложения, ухудшающие циркуляцию масла. Пятиминутные присадки для промывки могут помочь, но в сложных случаях стоит сначала проверить двигатель с помощью видеоэндоскопа. Лучше обратиться к профессионалам, чтобы избежать рисков.
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