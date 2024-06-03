Уникальная Lada Revolution II за 7,5 млн рублей: спорткар мечты доступен

На одном из классифайдов появилось объявление о продаже редкого спорткара Lada Revolution II. Владелец утверждает, что автомобиль в состоянии нового с пробегом всего 1000 км.
Проект Lada Revolution начался в 2001 году, а выставленный на продажу автомобиль — модернизированная версия, известная как Revolution II, с мощностью двигателя 215 л. с.
Этот спорткар в исполнении Supersport разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунд и имеет максимальную скорость 260 км/ч. Продавец просит за автомобиль 7,5 млн рублей, что делает его особенно привлекательным для коллекционеров и энтузиастов.
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