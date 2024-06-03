Уникальная Lada Revolution II за 7,5 млн рублей: спорткар мечты доступен

На продажу выставлен редкий спорткар Lada Revolution II с пробегом 1000 км

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На одном из классифайдов появилось объявление о продаже редкого спорткара Lada Revolution II. Владелец утверждает, что автомобиль в состоянии нового с пробегом всего 1000 км.

Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Проект Lada Revolution начался в 2001 году, а выставленный на продажу автомобиль — модернизированная версия, известная как Revolution II, с мощностью двигателя 215 л. с.

Этот спорткар в исполнении Supersport разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунд и имеет максимальную скорость 260 км/ч. Продавец просит за автомобиль 7,5 млн рублей, что делает его особенно привлекательным для коллекционеров и энтузиастов.