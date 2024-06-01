Ночные кошмары на дороге: неожиданные опасности для опытных автолюбителей

Чем дольше человек водит машину, тем больше он осознает, насколько это занятие может быть опасным. В интервью порталу njcar.ru представитель ГИБДД рассказал, чего чаще всего боятся опытные водители.
Одним из самых необоснованных страхов является опасение обгонять патрульное авто, даже если это не нарушает ПДД. Водители начинают переживать: вдруг полицейские обратят на них внимание и остановят? С одной стороны, если нет нарушений, то и вопросов быть не должно.
Но с другой стороны, у людей остается страх перед полицейскими, который берет начало еще с 90-х годов.
Многие водители чувствуют себя неуверенно, когда на перекрестке вместо светофора стоит полицейский-регулировщик. Далеко не все хорошо помнят, что означают его жесты. В результате у водителей начинается путаница в голове: они боятся не понять указания и совершить нарушение, за которое могут оштрафовать.
Некоторые даже думают, что несоблюдение команд регулировщика может расцениваться как "неповиновение сотруднику полиции", что может привести к аресту на 15 суток.
Современные многоуровневые развязки представляют собой настоящую головоломку для многих водителей. Особенно страшно случайно съехать на платную дорогу. Лабиринт указателей и знаков может запутать даже опытного автолюбителя.
Езда в ночное время превращается в приключение, которое многим кажется кошмаром. Видимость ночью снижается до минимума, а на пути могут возникнуть серьезные опасности, включая ямы на дороге и пьяных пешеходов.
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