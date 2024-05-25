Тайна бензина: почему на одной заправке вы проедете больше, чем на другой

Почему одна и та же машина может проехать разное расстояние на одном баке

0:39 Your browser does not support the audio element. Авто

Моторист из специализированного автосервиса рассказал, что разное количество километров на одном баке у одной и той же машины может зависеть от выбора АЗС.

Фото: Wikipedia by premier.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Хотя современные автомобили обладают точными индикаторами запаса топлива, проблемы с качеством бензина все еще возможны. Некоторые сети АЗС могут продавать топливо с низким октановым числом или неправильно помечать его.

Это может привести к разнице в расходе топлива между разными заправками. Рекомендуется выбирать крупные проверенные АЗС с большим потоком машин, чтобы минимизировать риски качества топлива.