Собянин рассказал, можно ли будет самокатчикам ездить по тротуарам

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не планируется запрещать передвижение электросамокатов по тротуарам. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Shot.
"Безусловно, нужно строже контролировать нарушителей ПДД, но запрещать целую отрасль… Так можно все запретить", — подчеркнул мэр.
Собянин также добавил, что в Москве за соблюдением ПДД следят полиция, городские службы и видеокамеры с искусственным интеллектом.
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