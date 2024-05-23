Собянин рассказал, можно ли будет самокатчикам ездить по тротуарам

Мэр Собянин: в Москве самокатчикам не запретят ездить по тротуарам

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не планируется запрещать передвижение электросамокатов по тротуарам. Об этом сообщает Life, ссылаясь на Shot.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

"Безусловно, нужно строже контролировать нарушителей ПДД, но запрещать целую отрасль… Так можно все запретить", — подчеркнул мэр.

Собянин также добавил, что в Москве за соблюдением ПДД следят полиция, городские службы и видеокамеры с искусственным интеллектом.