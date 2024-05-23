Россиянам назвали три способа сэкономить на бензине

Автоэксперт Колодочкин: чтобы экономить на бензине, надо изменить стиль езды

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Чтобы снизить расходы на бензин, следует изменить манеру вождения, сообщил автоэксперт Михаил Колодочкин из журнала "За рулем".

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

"Самый эффективный способ сэкономить топливо — это изменить стиль вождения. Например, на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом можно сократить расход топлива почти в полтора раза. Секрет прост: не разгоняться до 150 км/ч и избегать резких ускорений и торможений", — отметил Колодочкин.

Эксперт также предложил сократить количество ненужных поездок. Если магазин находится всего в 200 метрах от дома, нет необходимости ехать туда на машине.

Третий способ экономии — выбор оптимального маршрута и времени поездки. Колодочкин рассказал, что сам для прогулок по выходным выезжает из Москвы в субботу в 6 утра или даже раньше.