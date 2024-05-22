В России введут особые требования для подержанных запчастей

Минпромторг подготовил требования для использования подержанных автозапчастей

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В России планируется ввести новые требования для использования подержанных автозапчастей. Минпромторг РФ подготовил соответствующие изменения в технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств", сообщили "Известия".

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Согласно проекту, в регламенте появится список компонентов, которые запрещается использовать повторно при модификации транспортных средств.

Прежде всего, это касается подушек безопасности, включая сами подушки, пиротехнические исполнительные механизмы, блоки электронного управления и датчики. Также под ограничения попадают автоматические и неавтоматические ремни безопасности, включая тканую ленту, пряжки, натяжители, пиротехнические механизмы и сиденья (если в них встроены крепления ремней или подушек безопасности).

Кроме того, при ремонте автомобилей нельзя будет использовать подержанные устройства блокировки рулевого управления, иммобилайзеры, катализаторы, сажевые фильтры и глушители.