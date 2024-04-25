Электросамокаты и гироскутеры: новая угроза на дорогах? Узнайте, как избежать травм

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Безопасное использование средств индивидуальной мобильности: что нужно знать

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Средства индивидуальной мобильности, такие как электросамокаты и гироскутеры, становятся все более популярными, но их использование может повлечь за собой риски и ДТП.

Безопасное использование средств индивидуальной мобильности: что нужно знать
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Правила безопасности для пользователей СИМ включают знание ПДД, ограничения по перемещению на дороге и тротуарах, а также запрет на перегрузку и перевозку грузов. Об этом сообщают Известия.

Эксперты призывают водителей СИМ ознакомиться с правилами и учесть свою ответственность на дороге, чтобы снизить количество происшествий и обеспечить безопасность для всех участников движения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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