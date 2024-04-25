Электросамокаты и гироскутеры: новая угроза на дорогах? Узнайте, как избежать травм

Безопасное использование средств индивидуальной мобильности: что нужно знать

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Средства индивидуальной мобильности, такие как электросамокаты и гироскутеры, становятся все более популярными, но их использование может повлечь за собой риски и ДТП.

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Правила безопасности для пользователей СИМ включают знание ПДД, ограничения по перемещению на дороге и тротуарах, а также запрет на перегрузку и перевозку грузов. Об этом сообщают Известия.

Эксперты призывают водителей СИМ ознакомиться с правилами и учесть свою ответственность на дороге, чтобы снизить количество происшествий и обеспечить безопасность для всех участников движения.