Электросамокаты и гироскутеры: новая угроза на дорогах? Узнайте, как избежать травм

Средства индивидуальной мобильности, такие как электросамокаты и гироскутеры, становятся все более популярными, но их использование может повлечь за собой риски и ДТП.
Правила безопасности для пользователей СИМ включают знание ПДД, ограничения по перемещению на дороге и тротуарах, а также запрет на перегрузку и перевозку грузов. Об этом сообщают Известия.
Эксперты призывают водителей СИМ ознакомиться с правилами и учесть свою ответственность на дороге, чтобы снизить количество происшествий и обеспечить безопасность для всех участников движения.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".