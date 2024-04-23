Не только Logan и Duster: откройте для себя менее известные, но надежные модели Renault, которые вас удивят

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Автоэксперт Житнухин выявил самые надежные Renault в России

1:20
Авто

В линейке Renault наряду с такими признанными надежными автомобилями, как Logan и Duster, представлены и другие модели, заслуживающие внимания покупателей. Об этом сообщил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин в интервью "Российской газете".

Автоэксперт Житнухин выявил самые надежные Renault в России
Фото: Wikipedia by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 4.0

Житнухин особо отметил модели Kaptur и Fluence среди наиболее надежных в ассортименте Renault. Renault Kaptur выделяется дорожным просветом 205 мм, что делает его идеально подходящим для российских дорог. В дополнение, значительные пробеги могут быть пройдены без необходимости в ремонте благодаря надежности основных компонентов и узлов.

Эксперт также отмечает, что вариатор Jatco JF015E способен выдержать до 200 000 километров без проблем.

Renault Fluence привлекает покупателей своим богатым оснащением, которое включает систему бесключевого доступа, шесть подушек безопасности и автоматическое отключение электроприборов для предотвращения разрядки аккумулятора.

Этот автомобиль также популярен благодаря своему просторному салону, вместительному багажнику объемом 530 литров и надежной подвеске.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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