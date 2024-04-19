Сенсация: Утечка информации о самой мощной Tesla Model 3

В сентябре прошлого года Tesla представила обновленную версию Model 3, но без ожидаемой Performance-варианта. Однако, предварительные детали этой версии были найдены в исходном коде сайта компании в Великобритании.
Изначальные сведения указывают на то, что обновленная Model 3 Performance получит новые приводные устройства, обещающие комбинированную мощность более 500 лошадиных сил.
Компания также упоминает улучшения в шасси, подвеске и косметические изменения в дизайне салона и экстерьера. Официальное представление новой модели ожидается в ближайшие дни или недели.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.