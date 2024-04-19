Сенсация: Утечка информации о самой мощной Tesla Model 3

Tesla готовит обновленную версию Model 3 Performance

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В сентябре прошлого года Tesla представила обновленную версию Model 3, но без ожидаемой Performance-варианта. Однако, предварительные детали этой версии были найдены в исходном коде сайта компании в Великобритании.

Фото: Own work by Leo Nguyen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Изначальные сведения указывают на то, что обновленная Model 3 Performance получит новые приводные устройства, обещающие комбинированную мощность более 500 лошадиных сил.

Компания также упоминает улучшения в шасси, подвеске и косметические изменения в дизайне салона и экстерьера. Официальное представление новой модели ожидается в ближайшие дни или недели.