Toyota и Lexus изменят вашу машину навсегда с помощью нового обновления

Toyota и Lexus представят обновление ПО с фиксацией меню на экране

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Toyota и Lexus отправят обновление ПО через Интернет для всех своих автомобилей, которое зафиксирует меню на экране мультимедийной системы даже при использовании Apple CarPlay.

Фото: Wikipedia by Kevauto is licensed under CC BY-SA 4.0

Это исправит ключевой недостаток текущей системы, когда нет быстрого способа вернуться к встроенным функциям автомобиля из режима CarPlay.

Обновление касается всех моделей с существующей мультимедийной системой, начиная с новой Lexus NX. В отличие от Apple CarPlay, обновление не затрагивает Android Auto, и о возможных изменениях для него информации пока нет.