Toyota и Lexus изменят вашу машину навсегда с помощью нового обновления

Toyota и Lexus отправят обновление ПО через Интернет для всех своих автомобилей, которое зафиксирует меню на экране мультимедийной системы даже при использовании Apple CarPlay.
Это исправит ключевой недостаток текущей системы, когда нет быстрого способа вернуться к встроенным функциям автомобиля из режима CarPlay.
Обновление касается всех моделей с существующей мультимедийной системой, начиная с новой Lexus NX. В отличие от Apple CarPlay, обновление не затрагивает Android Auto, и о возможных изменениях для него информации пока нет.
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