Названы самые надежные бензиновые двигатели в мире

Автоэксперты назвали три самых надёжных бензиновых двигателя в мире

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Не тайна, что надежность автомобиля в значительной степени зависит от надежности его главного и самого ценного компонента — двигателя. Учитывая все факторы, которые на это влияют, портал Autonews составил список самых надежных бензиновых двигателей за всю историю автопрома.

Фото: Wikipedia by Tabercil is licensed under CC BY-SA 2.0

На вершине списка оказался японский рядный мотор Toyota 1JZ-GE/2JZ-GE, выпускавшийся в течение 17 лет (с 1990 по 2007 год) и приобретший статус "мотора-миллионника".

"Даже у самых ранних атмосферных версий с удивительной удельной мощностью (180 л. с.) эти двигатели обладали отличным ресурсом <…>. Турбированные версии с увеличенным объемом до 3 литров при минимальном тюнинге могли выдавать от 350 до 400 лошадиных сил без серьезного ущерба для долговечности", — отмечают авторы исследования.

На втором месте — "европейский" двигатель Renault K7J/K7M объемом от 1,4 до 1,6 литра, мощностью от 75 до 98 л. с. В отличие от лидера списка, он производится до сих пор и его базовая конструкция наследует давние разработки Renault среди прошлого века.

Этот "атмосферник" в целом очень надежен, но при условии регулярного контроля зазоров клапанов и своевременной замены ремня ГРМ каждые 60 тысяч километров.

Замыкает список почетных трех "двушек" 2,0-литровый SAAB B204 в атмосферной и турбированной версиях, способный выдавать от 130 до 205 л. с. По мнению авторов, этот мотор способен преодолевать полмиллиона километров без каких-либо проблем, при этом он прост в конструкции, надежен в эксплуатации и имеет большой запас прочности, что делает его популярным среди тюнеров и сваперов.