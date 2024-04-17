Стало известно, какие автомобили покупают чаще на вторичке

На вторичном рынке самый высокий спрос на модели ценой от 2 млн до 4 млн рублей

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Спрос на подержанные автомобили в России начинает оживать, и уже в марте превзошел уровень февраля. В отличие от сектора новых автомобилей, здесь отсутствует ажиотажный спрос, подчеркивает заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом в компании "Авилон" Роман Титов.

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Наибольший интерес со стороны покупателей сохраняется к недавно выпущенным моделям с пробегом, ценовой диапазон которых составляет от 2 до 4 миллионов рублей, отмечает Титов, который не предвидит значительного снижения интереса со стороны клиентов к приобретению.

По мнению директора департамента подержанных автомобилей в компаниях "Автодом" и "Автоспеццентр" Владимира Желобова стабильный спрос сохраняется на автомобили в хорошем состоянии.

Вадим Иванов, руководитель направления "Автомобили" в "Авито Авто", отмечает, что в марте 2024 года спрос снизился на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в первой декаде апреля — на 21,3%. Однако по сравнению с февралем он вырос на 10,8%.

Цены на подержанные автомобили снижаются. У частных продавцов в марте они снизились на 4% по сравнению с февралем, до 1,4 миллиона рублей. У автодилеров после повышения в феврале средняя стоимость упала на 2,5%, составив 2,1 миллиона рублей.

В начале апреля наблюдается замедление продаж подержанных премиум-автомобилей, однако, как сообщает директор по развитию "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин, цены на автомобили пока не отражают новые правила взимания утильсбора при ввозе машин из ЕАЭС, поскольку машины, ввезенные согласно новым правилам, еще не появились на рынке.