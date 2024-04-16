Чему учатся другие: 10 моделей авто, на которые не стоит тратить деньги

Автоэксперты рассказали, какие машины лучше не покупать

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Регулярно публикуются разнообразные рейтинги лучших автомобилей, но эксперты редко обращают внимание на наихудшие модели. Недавно ведущие специалисты автомобильной индустрии раскрыли список машин, которые лучше избегать. Журналисты из авторитетного издания Consumerreports поделились своим мнением, составив рейтинг ТОП-10 неудачников автомобильного мира.

Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Этот список включает как модели, которые никогда не поставлялись в определенные регионы, так и те, которые встречаются на дорогах довольно часто.

На первом месте списка оказался Cadillac Escalade. Эксперты отметили отсутствие характерного шарма, присущего внедорожникам премиального класса, в этой модели. Они описали Escalade как неуклюжего на дороге, а салон как неудобный и не соответствующий уровню. Кроме того, американский внедорожник не прошел краш-тесты на высокий балл.

На втором месте оказался Land Rover Discovery Sport из-за неудовлетворительной коробки передач, мультимедийной системы и "унылого" салона, что не понравилось экспертам.

На третьем месте стоит Maserati Ghibli из-за низких результатов по безопасности и не слишком привлекательного, тесного салона.

Также в списке фигурируют Mercedes-Benz CLA из-за неудовлетворительной надежности двигателя, а также Dodge Journey с противоречивыми характеристиками. В рейтинг также вошли рамный пикап Toyota Tacoma, седан Chrysler 200, компактный хэтчбек Fiat 500L, электромобиль Mitsubishi I-MiEV и компакткар Mitsubishi Mirage.