Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы хотят что-то новое в Санкт-Петербурге
Макияжные ошибки, которые могут привести к потере ресниц
Подборка вкусных сортов редиса
Агент Барбоза считает, что переезд в Китай для Дзюбы — это вызов
В Приамурье мигрантам запретили работать в сфере торговли
Рецепт грушевого масла для тортов или сэндвичей
В Калининграде стартуют съёмки фильма "Василий Тёркин"
Эксперт Мовсесян: россиянам не стоит опасаться девальвации иены
Почему вредно употреблять витамины без консультации врача?
Чему учатся другие: 10 моделей авто, на которые не стоит тратить деньги

Автоэксперты рассказали, какие машины лучше не покупать

1:35
Авто

Регулярно публикуются разнообразные рейтинги лучших автомобилей, но эксперты редко обращают внимание на наихудшие модели. Недавно ведущие специалисты автомобильной индустрии раскрыли список машин, которые лучше избегать. Журналисты из авторитетного издания Consumerreports поделились своим мнением, составив рейтинг ТОП-10 неудачников автомобильного мира.

Автоэксперты рассказали, какие машины лучше не покупать
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Этот список включает как модели, которые никогда не поставлялись в определенные регионы, так и те, которые встречаются на дорогах довольно часто.

На первом месте списка оказался Cadillac Escalade. Эксперты отметили отсутствие характерного шарма, присущего внедорожникам премиального класса, в этой модели. Они описали Escalade как неуклюжего на дороге, а салон как неудобный и не соответствующий уровню. Кроме того, американский внедорожник не прошел краш-тесты на высокий балл.

На втором месте оказался Land Rover Discovery Sport из-за неудовлетворительной коробки передач, мультимедийной системы и "унылого" салона, что не понравилось экспертам.

На третьем месте стоит Maserati Ghibli из-за низких результатов по безопасности и не слишком привлекательного, тесного салона.

Также в списке фигурируют Mercedes-Benz CLA из-за неудовлетворительной надежности двигателя, а также Dodge Journey с противоречивыми характеристиками. В рейтинг также вошли рамный пикап Toyota Tacoma, седан Chrysler 200, компактный хэтчбек Fiat 500L, электромобиль Mitsubishi I-MiEV и компакткар Mitsubishi Mirage.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Столтенберг советует России консультироваться с НАТО по "Цирконам" Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Последние материалы
Ученые рассказали, почему кошки и собаки не любят друг друга
Кафельников после четвёртого поражения Рублёва признал, что у "Андрея что-то не то"
ЦБ заложил 30-дневный срок доставки запчастей в расчёт выплаты по ОСАГО
Исследуем, какие преимущества может принести пробежка
Как использовать крапиву на участке
Опасности, которые могут довести вашу кошку к смерти
Итальянским учёным удалось найти способ воздействовать на память человека
Готовим дома вкусные крекеры из ореховой муки
Врач объяснила россиянам, кто не может трудиться весной
Терапевт рассказала о заболеваниях, при которых немеют конечности после сна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников