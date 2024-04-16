Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы хотят что-то новое в Санкт-Петербурге
Макияжные ошибки, которые могут привести к потере ресниц
Подборка вкусных сортов редиса
Агент Барбоза считает, что переезд в Китай для Дзюбы — это вызов
В Приамурье мигрантам запретили работать в сфере торговли
Рецепт грушевого масла для тортов или сэндвичей
В Калининграде стартуют съёмки фильма "Василий Тёркин"
Эксперт Мовсесян: россиянам не стоит опасаться девальвации иены
Автоэксперты рассказали, какие машины лучше не покупать
Обнажаем правду о защите авто: керамическое покрытие против полиуретановой пленки

Автоэксперт "За рулем" назвал плюсы и минусы керамики и пленки для защиты авто

1:35
Авто

Большинство водителей готовы вложить средства в защиту кузова своего автомобиля. Эксперт издания "За рулем", Станислав Панин, проливает свет на вопрос о предпочтительности между керамическим покрытием и защитной пленкой.

Автоэксперт "За рулем" назвал плюсы и минусы керамики и пленки для защиты авто
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Керамическое покрытие, по сути, создает невидимую защитную пленку на поверхности автомобиля. Эксперт отмечает, что все жидкие покрытия применяются в основном для того, чтобы удерживать свежесть лакокрасочного слоя на автомобиле как можно дольше, а не для защиты от механических повреждений.

В условиях России с ее сложным климатом и качеством дорог керамического покрытия хватает примерно на год, после чего требуется обновление верхнего гидрофобного слоя для сохранения блеска.

Кроме того, невысокий срок службы покрытий, значительные расходы на их нанесение и уход, а также ограниченная защита в условиях России делают его не самым практичным выбором, отмечает специалист.

В качестве альтернативы полагается защита кузова полиуретановой пленкой толщиной около 200 мкм. Высококачественные, хоть и дорогие, пленки, срок службы которых составляет не менее десяти лет, обеспечивают полноценную защиту даже от камней и серьезных царапин, сохраняя при этом внешний вид на долгие годы.

Следовательно, с долгосрочной точки зрения предпочтительнее защитить кузов автомобиля пленкой, а не полагаться на покрытия. Хотя изначально это может потребовать значительных затрат, в итоге это оказывается более экономически целесообразным, суммирует специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Как использовать чистотел на участке
Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
Столтенберг советует России консультироваться с НАТО по "Цирконам" Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Новые правила ручной клади: что изменится с 11 апреля в авиакомпании "Red Wings"
Идеальное сочетание: вот что нужно посадить рядом с пионами
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Затачиваем тупой секатор: не придётся покупать новый инструмент
Последние материалы
Ученые рассказали, почему кошки и собаки не любят друг друга
Кафельников после четвёртого поражения Рублёва признал, что у "Андрея что-то не то"
ЦБ заложил 30-дневный срок доставки запчастей в расчёт выплаты по ОСАГО
Исследуем, какие преимущества может принести пробежка
Как использовать крапиву на участке
Опасности, которые могут довести вашу кошку к смерти
Итальянским учёным удалось найти способ воздействовать на память человека
Готовим дома вкусные крекеры из ореховой муки
Врач объяснила россиянам, кто не может трудиться весной
Терапевт рассказала о заболеваниях, при которых немеют конечности после сна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников