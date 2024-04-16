Обнажаем правду о защите авто: керамическое покрытие против полиуретановой пленки

Большинство водителей готовы вложить средства в защиту кузова своего автомобиля. Эксперт издания "За рулем", Станислав Панин, проливает свет на вопрос о предпочтительности между керамическим покрытием и защитной пленкой.
Керамическое покрытие, по сути, создает невидимую защитную пленку на поверхности автомобиля. Эксперт отмечает, что все жидкие покрытия применяются в основном для того, чтобы удерживать свежесть лакокрасочного слоя на автомобиле как можно дольше, а не для защиты от механических повреждений.
В условиях России с ее сложным климатом и качеством дорог керамического покрытия хватает примерно на год, после чего требуется обновление верхнего гидрофобного слоя для сохранения блеска.
Кроме того, невысокий срок службы покрытий, значительные расходы на их нанесение и уход, а также ограниченная защита в условиях России делают его не самым практичным выбором, отмечает специалист.
В качестве альтернативы полагается защита кузова полиуретановой пленкой толщиной около 200 мкм. Высококачественные, хоть и дорогие, пленки, срок службы которых составляет не менее десяти лет, обеспечивают полноценную защиту даже от камней и серьезных царапин, сохраняя при этом внешний вид на долгие годы.
Следовательно, с долгосрочной точки зрения предпочтительнее защитить кузов автомобиля пленкой, а не полагаться на покрытия. Хотя изначально это может потребовать значительных затрат, в итоге это оказывается более экономически целесообразным, суммирует специалист.
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