Штрафы без вины: как избежать платежа за парковку и неиспользование ремня

Как оспорить несправедливый штраф: сроки и действия водителя

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Автоэксперт Владимир Сажин рассказал о процедуре оспаривания несправедливых штрафов, таких как штрафы за неправильную парковку или неиспользование ремня безопасности.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0

Водителям следует помнить, что они имеют всего 10 дней с момента получения штрафа для обжалования. Сажин также подчеркнул важность отслеживания получения штрафа, чтобы не упустить сроки обжалования.

В случае несогласия с штрафом, водителям рекомендуется обратиться в соответствующий орган и запросить фотофиксацию нарушения, чтобы доказать свою позицию.