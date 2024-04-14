Штрафы без вины: как избежать платежа за парковку и неиспользование ремня

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал о процедуре оспаривания несправедливых штрафов, таких как штрафы за неправильную парковку или неиспользование ремня безопасности.
Водителям следует помнить, что они имеют всего 10 дней с момента получения штрафа для обжалования. Сажин также подчеркнул важность отслеживания получения штрафа, чтобы не упустить сроки обжалования.
В случае несогласия с штрафом, водителям рекомендуется обратиться в соответствующий орган и запросить фотофиксацию нарушения, чтобы доказать свою позицию.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.