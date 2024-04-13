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Какое покрытие лучше защитит ваш автомобиль? Пленка или керамика?

Керамическое покрытие или защитная пленка: какой выбрать для защиты автомобиля?

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Авто

Эксперт в области автомобильной защиты, Евгений Бухарев из Misty Studio, рассказал о преимуществах и недостатках керамического покрытия и защитной пленки для автомобилей.

Керамическое покрытие или защитная пленка: какой выбрать для защиты автомобиля?
Фото: freepik.com by fxquadro is licensed under public domain

Керамическое покрытие обеспечивает глубокий блеск и защиту ЛКП от внешних воздействий, но требует регулярного ухода и менее долговечно по сравнению с пленкой.

Защитная пленка защищает кузов от ударов, царапин и других повреждений, обладает свойством самовосстановления, но может пожелтеть со временем. При выборе между керамикой и пленкой необходимо учитывать индивидуальные предпочтения и условия эксплуатации автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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