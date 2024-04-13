Какое покрытие лучше защитит ваш автомобиль? Пленка или керамика?

Эксперт в области автомобильной защиты, Евгений Бухарев из Misty Studio, рассказал о преимуществах и недостатках керамического покрытия и защитной пленки для автомобилей.
Керамическое покрытие обеспечивает глубокий блеск и защиту ЛКП от внешних воздействий, но требует регулярного ухода и менее долговечно по сравнению с пленкой.
Защитная пленка защищает кузов от ударов, царапин и других повреждений, обладает свойством самовосстановления, но может пожелтеть со временем. При выборе между керамикой и пленкой необходимо учитывать индивидуальные предпочтения и условия эксплуатации автомобиля.
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