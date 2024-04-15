Секреты самостоятельной проверки автомобиля перед сменой шин: вы удивитесь, на что способен ваш гараж

Автоэксперт объяснил, что можно проверить в автомобиле бесплатно

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Автомобиль представляет собой сложный технический механизм, чья ремонт требует определенных навыков и умений, обычно выполняемых на специализированных автосервисах. Однако некоторые аспекты можно проверить и самостоятельно.

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При смене зимних шин на летние можно осмотреть кузов, подвеску и колеса автомобиля на предмет повреждений. Важно проверить пороги автомобиля и места под домкрат на наличие коррозии. При использовании домкрата возможны скрип или хруст, что может свидетельствовать о проблемах с коррозией. В таком случае рекомендуется прекратить подъем и использовать доску для домкрата, чтобы равномерно распределить давление и защитить уязвимые участки.

Когда колесо поднято, оно должно свободно вращаться. Любые необычные звуки, такие как хруст, могут указывать на износ подшипника, что может привести к его заеданию. Затрудненное вращение может свидетельствовать о проблемах с поршнями в тормозных цилиндрах.

Также необходимо проверить подвижность суппорта и наличие утечек тормозной жидкости, а также оценить состояние тормозных шлангов и резиновых пыльников.

При установке летних колес важно обратить внимание на центровочные кольца. Нельзя оставлять зимние центровочные кольца на ступице, если они не предназначены для использования с летними колесами. Неправильная установка может привести к ослаблению соединения колеса, что может иметь серьезные последствия.