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Автоэксперты составили список машин по цене нового "Москвич 3"

2:19
Авто

Базовая версия нового кроссовера "Москвич 3" доступна сейчас за 1 590 000 рублей, учитывая все текущие скидки. За топовую комплектацию придется выложить 1 766 000 рублей. На данный момент это самый доступный кроссовер на российском рынке. Эксперты из Autonews проанализировали вторичный рынок и выявили кроссоверы, доступные по цене "Москвича 3".

Автоэксперты составили список машин по цене нового "Москвич 3"
Фото: Wikipedia by Илья Шевченко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Весной 2024 года бренд "Москвич" снизил цены на свои автомобили на 500-712 тысяч рублей. После такого заявления спрос на кроссоверы "Москвич 3" вырос на 200%. Однако многие дилеры предлагают за аналогичную стоимость подержанные премиальные автомобили.

Например, за сумму в 1 599 000 рублей можно приобрести подержанный кроссовер Audi Q7 2011 года выпуска с пробегом 144 000 километров. Этот автомобиль оснащен трехлитровым дизельным двигателем, мощностью 240 лошадиных сил, автоматической коробкой передач, полным приводом, климат-контролем, системой парковки, камерой заднего вида и другими функциями.

За ту же цену в Москве можно приобрести Nissan Murano 2011 года выпуска в топовой комплектации за 1 599 000 рублей. Этот полноприводный автомобиль оснащен бензиновым мотором мощностью 249 лошадиных сил, работающим в паре с вариатором.

Также за стоимость "Москвича 3" можно приобрести подержанный автомобиль Infiniti JX35 с пробегом 173 377 километров. Этот автомобиль оснащен 3,5-литровым двигателем мощностью 265 лошадиных сил. Дилер предоставляет двухлетнюю гарантию на этот подержанный автомобиль, что свидетельствует о его надежности.

Кроме того, за цену нового базового кроссовера "Москвич 3" можно приобрести такие автомобили, как Nissan X-Trail 2014 года выпуска с двухлитровым двигателем, Hyundai Creta, Ford Kuga и китайские кроссоверы Changan CS35 Plus и FAW Besturn X80.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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