Больше мощности и технологии EQ: новый электрический G-Class стал известен

Электрический Mercedes G-Class представят как G580 с технологией EQ на Auto China 2024

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Мерседес наконец-то представит электрическую версию своего легендарного внедорожника G-Class на мероприятии Auto China в Пекине этого месяца. Новая модель будет называться "G580 with EQ Technology" и будет оснащена четырьмя двигателями — по одному на каждое колесо.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Способный на выдающиеся характеристики внедорожный автомобиль также обещает иметь батарею емкостью около 100 кВт⋅ч и дальность хода более 200 миль. Презентация модели намечена на 24 апреля, а кроме того, на мероприятии также будут представлены обновленный EQS и другие новинки от марки.