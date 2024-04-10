Владельцы Skoda получают новости о приложении MySkoda. Что изменилось?

Skoda представляет обновленное приложение MySkoda с новыми функциями и сервисами

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Skoda анонсировала обновление приложения MySkoda, которое теперь стало универсальным инструментом управления автомобилями марки.

Фото: Wikipedia by Luchesar V. ILIEV is licensed under CC BY-SA 3.0

Обновленное приложение включает функции оплаты парковки и топлива, отслеживания поездок, программу лояльности, а также интеграцию с Powerpass для упрощения процесса зарядки электромобилей Skoda.

Переработанный дизайн и оптимизация интерфейса делают MySkoda более интуитивным и удобным в использовании. Обновленное приложение также предлагает улучшенный пользовательский опыт, гостевой доступ и возможность дистанционного контроля основных функций автомобиля.