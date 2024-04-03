Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристка из России поведала о страдающих без русских туристов болгарах
Смузи из банана насытит вас и сделает утро приятным
Украинские военные рассказали журналистам Politico о своих опасениях
Россияне не проявляют готовности приобретать страховку на случай ущерба от паводков
Дом-яйцо в центре Москвы подешевел вдвое, но покупателей нет
На Тайване произошло землетрясение магнитудой до 7,7
В России запретили самовыгул домашних котов и собак
Пилинг-скатка для лица: пять лучших вариантов
Почему нельзя выжигать траву и растительность?
Продажи Toyota Prius выросли вдвое за первый квартал 2024 года — люди выбирают гибриды

Продажи Toyota Prius выросли на 138% за первый квартал 2024 года

0:51
Авто

Toyota объявила о продажах за первый квартал 2024 года, и главная новость касается продаж Prius. Иконичный гибрид компании по-прежнему популярен и рост по сравнению с прошлым годом составил 138,6 процента.

Продажи Toyota Prius выросли на 138% за первый квартал 2024 года
Фото: flickr by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Это означает, что было продано 13 327 единиц против 5586 в 2023 году. По сравнению с Prius продажи полностью электрического Toyota bZ4X достигли 1897 единиц за тот же период, а Lexus RZ — 1603 единицы.

Общие продажи Toyota Motor North America выросли на 20,3 процента благодаря увеличению продаж Prius, RAV4, Corolla и Corolla Cross.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
"Азов"* опять бежит из-под Авдеевки, в Бердычах ожесточённые бои за село Дмитрий Плотников После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
Последние материалы
Пилинг-скатка для лица: пять лучших вариантов
Почему нельзя выжигать траву и растительность?
Найдена очень редкая рыба с руками вместо плавников
"Азов"* опять бежит из-под Авдеевки, в Бердычах ожесточённые бои за село
3 любимых фильма Илона Маска
Лучшие упражнения с гантелями для ваших плеч
Повышенная тревожность может свидетельствовать о дефиците магния в организме
Простой рецепт морковного салата с изюмом
Юрист объяснил, как отличить настоящих газовщиков от мошенников
Продажи Toyota Supra за первый квартал 2024 года упали на 44%
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников