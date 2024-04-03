Продажи Toyota Prius выросли вдвое за первый квартал 2024 года — люди выбирают гибриды

Продажи Toyota Prius выросли на 138% за первый квартал 2024 года

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Toyota объявила о продажах за первый квартал 2024 года, и главная новость касается продаж Prius. Иконичный гибрид компании по-прежнему популярен и рост по сравнению с прошлым годом составил 138,6 процента.

Фото: flickr by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Это означает, что было продано 13 327 единиц против 5586 в 2023 году. По сравнению с Prius продажи полностью электрического Toyota bZ4X достигли 1897 единиц за тот же период, а Lexus RZ — 1603 единицы.

Общие продажи Toyota Motor North America выросли на 20,3 процента благодаря увеличению продаж Prius, RAV4, Corolla и Corolla Cross.