"Автоваз" в марте 2024 года показал рекордный рост продаж автомобилей

"Автоваз" показал в марте рекордный рост производства

"Автоваз" показал в марте рост продаж на 180% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 83,6% в годовом выражении.

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Это является наибольшим показателем автопроизводителя за последние 11 лет. Итоги мартовских продаж на 53,6% выше, чем в феврале 2024 года и на 83,6% выше в сравнении с мартом 2023 года. Также касательно линейки Lada Vesta показатели оказались лучшими с 2021 года.

Продажи внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel в марте 2024 года составили суммарно 10000 автомобилей.

Всего продажи составили 116000 автомобилей. Российские автомобили выигрывают конкуренцию с китайскими и иранскими конкурентами за счёт более низкой цены при одинаковой комплектации. Более того, оказалось, что китайские автомобили не в достаточной мере снабжены запчастями, и уровень предложения на рынке запчастей невелик, в то время как российские автомобили всегда могут быть обеспечены запчастями.

Таким образом, данные свидетельствуют о том, что "Автоваз" окончательно преодолел кризис 2022 года и адаптировался к новым условиям.