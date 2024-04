"Автоваз" в марте 2024 года показал рекордный рост продаж автомобилей

"Автоваз" показал в марте рост продаж на 180% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 83,6% в годовом выражении.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International