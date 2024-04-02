Tesla и Jeep возглавили рейтинг Kogod Business School 2023 "Made in America"

Tesla и Jeep лидируют в рейтинге самых американских автомобилей

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В рейтинге Kogod Business School 2023 "Made in America" Tesla и Jeep заняли первые места, что стало неожиданным событием после переноса и задержек в прошлогоднем рейтинге.

Фото: Wikipedia by Jeremy is licensed under CC BY 2.0

Tesla стала лидером (с пятью моделями в топ-10), в то время как предыдущий лидер 2022 года, Lincoln Corsair, упал на шестое место. С 2015 года наблюдается устойчивое снижение производства и содержания компонентов от марок, базирующихся в Детройте, в то время как Tesla и несколько иностранных производителей, таких как Honda, Nissan, Toyota и VW, демонстрируют обратную тенденцию.

Рейтинг основывается не только на месте окончательной сборки, но и на месте расположения штаб-квартиры, происхождении комплектующих и прибыли от каждого этапа процесса производства. Всего в рейтинге представлено 27 моделей. Составление индекса было особенно сложным из-за проблем с сбором данных в прошлом году, что потребовало независимого поиска информации.