Autoblog: эксклюзивное интервью с главным дизайнером Nissan: что изменится во внешности машин?

Nissan уходит от стандартов и возвращается к уникальному дизайну

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

На Нью-Йоркском международном автосалоне редакция Autoblog обсудили с вице-президентом Nissan по мировому дизайну Альфонсо Альбайсой вопросы о различных аспектах дизайна автомобилей. Он поделился несколькими интересными идеями, которые заставляют нас с нетерпением ждать, куда будет развиваться Nissan в ближайшие годы. Особенно интересным кажется то, что Nissan может нарушить несколько тенденций в дизайне автомобилей последних десятилетий.

Фото: Wikipedia by Kazyakuruma is licensed under CC BY-SA 4.0

Одной из первых тем, которую обсудили, был корпоративный дизайн. Альбайса отметил, что Nissan отойдет от строгого шаблона корпоративного дизайна, поскольку это не соответствует потребностям разных покупателей. Он также выразил желание создавать более уникальные и привлекательные модели автомобилей, подобные ретро-инспирированным автомобилям от Nissan, таким как Be-1, Pao, Figaro и S-Cargo.

Альбайса также намекнул на скорый выпуск новой модели, вероятно, следующего поколения Nissan Micra, который будет использовать ту же платформу для электромобилей, что и Renault 5. Все это позволяет надеяться на появление более уникальных и привлекательных дизайнов от Nissan в будущем.