Носить с собой "зеленую карточку" не нужно: автоэксперт успокоил россиян в связи с новыми правилами получения водительских прав

Автомобилистам не нужно носить с собой СНИЛС и предъявлять его сотрудникам ГИБДД в связи с новыми правилами получения водительских прав. Об этом Pravda. Ru заявил председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин.
По его словам, "зеленая карточка", скорее всего, нужна для ведения общей базы.
Для автомобилистов СНИЛС не нужен совершенно. И предъявлять его дальше при проверках не требуется. У водителя должно быть при себе водительское удостоверение. Да и то, сейчас по базам это все проверяется. И документы на автомобиль, полис ОСАГО. Больше ничего не должно быть для того, чтобы водитель имел право сесть за руль. Никакого СНИЛС дальше не требуется, — отметил автоэксперт.
Ранее стало известно, что с 1 апреля в России поменяют правила получения водительских прав. Так, в частности, в перечень документов, необходимых для получения водительского удостоверения, включили СНИЛС. Если его не предоставить, Госавтоинспекция самостоятельно запросит эти сведения. Кроме того, в список необходимой документации внесли перевод ряда документов на иностранном языке, заверенный нотариусом.
Это растение очень полезно для сада. Не торопитесь от него избавиться. Поможет справиться с вредителями без "химии".