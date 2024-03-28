Носить с собой "зеленую карточку" не нужно: автоэксперт успокоил россиян в связи с новыми правилами получения водительских прав

Автоэксперт Похмелкин: носить с собой СНИЛС из-за новых правил получения водительских прав не нужно

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобилистам не нужно носить с собой СНИЛС и предъявлять его сотрудникам ГИБДД в связи с новыми правилами получения водительских прав. Об этом Pravda. Ru заявил председатель Общероссийского общественного движения "Движение автомобилистов России" Виктор Похмелкин.

Фото: Официальный сайт ГИБДД России

По его словам, "зеленая карточка", скорее всего, нужна для ведения общей базы.

Для автомобилистов СНИЛС не нужен совершенно. И предъявлять его дальше при проверках не требуется. У водителя должно быть при себе водительское удостоверение. Да и то, сейчас по базам это все проверяется. И документы на автомобиль, полис ОСАГО. Больше ничего не должно быть для того, чтобы водитель имел право сесть за руль. Никакого СНИЛС дальше не требуется, — отметил автоэксперт.

Ранее стало известно, что с 1 апреля в России поменяют правила получения водительских прав. Так, в частности, в перечень документов, необходимых для получения водительского удостоверения, включили СНИЛС. Если его не предоставить, Госавтоинспекция самостоятельно запросит эти сведения. Кроме того, в список необходимой документации внесли перевод ряда документов на иностранном языке, заверенный нотариусом.